İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; hesaplarında 4 milyar 685 milyon TL'lik hareketlilik bulunan 33 şüpheli adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalandı. 4 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

558 banka ve kripto hesabı bloke edildi. MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 milyon TL değerinde; 5 villa, 22 lüks araç, 7 motosiklet ve 21 araziye el konuldu. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.