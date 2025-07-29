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TRT Haber-AA 29.07.2025 07:54

İBB'ye yönelik yeni yolsuzluk soruşturmasında 22 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde yeni bir operasyon yapıldı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik yeni yolsuzluk soruşturmasında 22 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltı karar verilen, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

İhale komisyonlarında yer alan kişilerin de aralarında olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri ise şöyle sıralandı:

"İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Araç Bakım Planlama ve Koordinasyon şefi Ülkü Kaya, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, İSFALT İdari İşler Müdürlüğünde şef Göktunç Şentürk, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğünde şef Erenay Delipınar ve Ahmet Savaş, İSFALT İdari İşler Müdürlüğünde uzman Murat Delice, İSFALT İdari İşler Müdürlüğünde görevli müdür Murathan Altınışık, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sıralı, Halil Yanmaz, eski Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, Kağıthane Garaj Şube Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, eski Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı Vahdet Melikoğlu, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu."

Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınırken, Levent Tunca, Veli Rıdvanoğlu ile Vahdet Melikoğlu'nun arandığı öğrenildi.

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