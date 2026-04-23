Burhanettin Duran'dan TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na katıldı.

TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programında bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu vurgulayan Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından programa ilişkin paylaşım yaptı.

"Programımızı teşrif ederek bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, himayeleri ve destekleri için şükranlarımı arz ediyorum." diyen Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"1979 yılından bu yana, neredeyse yarım yüzyıldır devam eden bu anlamlı gelenek, ülkemiz çocuklarıyla dünya çocuklarını bir araya getiren çok kıymetli bir buluşma zeminidir. Bu yıl 'Gelecek Çocukların' mottosu ile düzenlediğimiz bu etkinlik, kültürel diplomasinin de önemli bir ayağı olarak devam etmektedir.

Dünyanın farklı yerlerinden gelseler dahi, çocukların neşe ve sevinci aynı dili konuşur. Bu ortak dil; çocukların güven içinde büyüyebildiği, imkânlara eşit şekilde erişebildiği ve hayallerini özgürce kurabildiği bir dünya inşa etme sorumluluğunu bizlere hatırlatmaktadır. Zira gelecek; çocukların hayallerinin sınırlarla değil, imkânlarla buluştuğu ölçüde anlam kazanmaktadır.

"Milyonlarca çocuk; açlık, yoksulluk, savaş ve zorunlu göçün gölgesinde hayata tutunmaya çalışıyor"

Dünyanın farklı bölgelerinde çocuklar, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar ve temel eğitim imkânlarına erişim eksikliğiyle mücadele etmektedir. Milyonlarca çocuk; açlık, yoksulluk, savaş ve zorunlu göçün gölgesinde hayata tutunmaya çalışmaktadır.

Bunun en ağır örneğini gördüğümüz Gazze’de, çocuklar en temel haklarından mahrum, hayatta kalma mücadelesi içinde ağır yükler omuzlamak zorunda kalmıştır. Farklı ülkelerde ise savaş ve çatışmaların ilk ve en kırılgan hedefi yine çocuklar olmuştur. Henüz iki ay evvel İran’da 165 çocuk, çok elim bir şekilde bombaların hedefi olmuş ve yaşamdan koparılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda vurguladığı üzere daha adil ve kapsayıcı bir düzen ihtiyacı, her geçen gün daha görünür ve acil hale gelmektedir. Bu, yalnızca bugünün sorunu değil; aynı zamanda çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın da meselesidir ve bu çağrı, siyasi sınırların ötesinde, küresel bir vicdan çağrısıdır.

Bu vesileyle, programımıza katılan; geleceğimizin teminatı çocuklarımız başta olmak üzere, emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."