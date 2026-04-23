Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu bir şekilde devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörsüz Türkiye sorularına, "Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu bir şekilde aynı hızla devam ediyor. Tıkanan bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetle tabii ki görüşürüz, neden görüşmeyelim? Ben iktidar partisiyim, o da ana muhalefet partisi" dedi.