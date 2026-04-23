23.04.2026 18:13
Türkiye ile İngiltere arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı
Türkiye ile İngiltere arasında stratejik ortaklığı pekiştirmeyi, yakın diyalogla güçlenen iş birliğinin kapsamını genişletmeyi amaçlayan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bİngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Londra’da bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Fidan ve Cooper, 'Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi' imzalandı.