Gündem
TRT Haber 23.04.2026 17:46

'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı' kuruldu

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında 7 ayrı Daire Başkanlığı kuruldu. Yeni kurulan "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı", faili meçhul soruşturmalarında soruşturma birimleri arasında koordinasyonu sağlayacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında 7 ayrı Daire Başkanlığı kurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma” vizyonu doğrultusunda, ceza adalet sistemnin etkinliğini artırmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Gürlek, "Gülistan Doku soruşturması gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

 

"Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Gürlek, "Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz." dedi.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı bünyesinde bugün 7 yeni daire başkanlığı kuruldu:

  1. Adli Emanet Daire Başkanlığı
  2. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı
  3. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı
  4. Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı
  5. Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı
  6. Terör Suçları Daire Başkanlığı
  7. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

Bakan Gürlek, "Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

