Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 23 Nisan mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Millî Mücadele’yi başarıyla yöneten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yâd ediyorum.

Geçtiğimiz hafta milletçe hepimizi ziyadesiyle üzen iki olay yaşadık. Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."