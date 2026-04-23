Emine Erdoğan'dan TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, RT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"23 Nisan neşesini, TRT 48'inci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda, dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuklarımızla paylaşmanın sevincini yaşadık. Sahnedeki emekleri ve içtenlikleriyle kalplerimize dokunan tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Işıklarıyla yarını aydınlatmaya, umutlarıyla dünyayı güzelleştirmeye devam etmelerini diliyorum."
April 23, 2026