Gündem
AA 04.10.2025 18:20

Burhanettin Duran: Filo katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını selamlıyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum" dedi.

Burhanettin Duran: Filo katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını selamlıyorum

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Duran, paylaşımında Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının, diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte THY uçağıyla Türkiye'ye ulaştığını hatırlattı.

Diğer vatandaşların da kısa süre içinde Türkiye'ye getirileceğini belirten Burhanettin Duran, "Bu vesileyle küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran Gazze
