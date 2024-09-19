Hafif Sağanak Yağışlı 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.09.2024 01:01

Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulacak

Adalet Bakanlığınca Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı. Bakan Tunç, "Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214’e yükseltilmiştir" dedi.

Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulacak

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak Burdur İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Burdur olarak belirlenmesine ve Karabük İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Karabük olarak belirlenmesine karar verildi.

"Ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, 2002'de 60 olan idare mahkemelerinin sayısının, 2024'te 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla 214'e yükseldiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Tunç, "Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214’e yükseltilmiştir. Yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç Hukuk Resmi Gazete
Sıradaki Haber
16 ile yeni vali atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:18
Hizbullah çağrı cihazları ve telsiz patlamalarının ardından ilk kez İsrail'i hedef aldığını duyurdu
00:20
16 ile yeni vali atandı
00:06
Malatya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
23:36
ABD yönetimi: Lübnan'daki olaylarla ilgimiz yok
23:22
Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı
23:24
Powell: Enflasyon artık hedefimize çok daha yakın
Filistin'in BM'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
Filistin'in BM'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
FOTO FOKUS
Artvin'de yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri birleşti
Artvin'de yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri birleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ