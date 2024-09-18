KIZILELMA teker kesme testini de başardı

İnsansız savaş uçağı KIZILELMA PT-3 teker kesme testini başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından test görüntülerini paylaştı.

PT3'ün testleri Tekirdağ Çorlu'da gerçekleştiriliyor

Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi hem tasarımsal hem de yapısal değişiklerden geçirildi. Son yapılan çalışmalarda PT-3'ün konfigürasyonunda yeni bir motora da geçiş yapıldı.

Bu motor, art yakıcı kabiliyetine ve süpersonik uçuş yeteneğine sahip.

Motor, 5 saat havada kalış süresi, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve İ-iniş kabiliyetiyle ise dikkat çekiyor. PT3'ün testleri ise Tekirdağ Çorlu'da gerçekleştiriliyor.

İlk prototiplere göre daha güçlü olan ve art yakıcı sisteme sahip AI-322F tipi motor bulunan hava aracının, yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirmesi de hedefleniyor.