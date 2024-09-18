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Gündem
AA 18.09.2024 16:55

İstanbul'da "Kuyu-25" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-25" operasyonunda, yurt dışında firari olan organize suç örgütü elebaşı tarafından yönlendirilen 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul'da "Kuyu-25" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada Esenyurt ilçesinde motosikletli şüphelilerin zırhlı polis aracının yanından geçerek bir iş yerini kurşunladığı görüntülerin yayımlandığını açıkladı.

Yerlikaya, olay saatinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamanın bitişi esnasında plakasız motosikletteki 2 kişinin, zırhlı araç yanından geçerken iş yerine ateş ettikleri esnada polis memurlarının da silahla karşılık vermesi üzerine C.Ç'nin bacağından yaralandığını ancak olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Yapılan çalışmalar sonucu kurşunlanan iş yeri sahibi E.K'yi bir kişinin tehdit ettiğinin de belirlendiğini aktaran Yerlikaya, Organize Şube Müdürlüğünce bu kişinin, yurt dışında bulunan organize suç örgütü elebaşı ve 20 ayrı suç kaydı bulunan firari M.K. olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

M.K'nin, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti" olmak üzere 3 ayrı suçtan aranmasının bulunduğunun belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, konuyla ilgili şüphelilere yönelik İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce Esenyurt'ta düzenlenen Kuyu-25 operasyonunda, M.K. tarafından yönlendirilen 7 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyon sonucu yapılan aramada, 3 ruhsatsız suikast silahı ve çok sayıda fişeğin ele geçirildiğini belirtti.

 

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Ali Yerlikaya İstanbul Polis Suç Örgütü
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