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Gündem
AA 18.09.2024 16:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlarla sohbet etti

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