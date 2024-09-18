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AA
HABER GİRİŞ
18.09.2024 16:54
, 18.09.2024 16:56
SON GÜNCELLEME
18.09.2024 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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Cumhurbaşkanlığı
Recep Tayyip Erdoğan
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