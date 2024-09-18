Bakan Bak: Türkiye, modern tesisleriyle beraber bir spor ülkesi olma yolunda

Bakan Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Tesisleri inceleyip yetkililerden bilgi alan Bak, 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı futbolcuları ve diğer sporcularla bir araya geldi.

Bak, tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, sporcuların uluslararası şampiyonalara hazırlanması için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi gibi tesislerin önemli olduğunu söyledi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bilimin de kullanıldığını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Sporcunun burada yüklemeleri yapılıyor. Daha çok oksijen kanındaki değerlerin yükselmesi için çok çok önemli. Burada toplam 8 saha var. Yanında yüzme havuzu ve onun yanında da kapalı spor salonu var. Eksikleri tamamlayacağız. Bunlardan biri atletizm pistidir. Bu, yükseklikte çalışma yapmak için çok çok önemli. Atletizm pistini yüzde 50 yüzde 50 beraber yapalım. En kısa sürede gelin, Spor Toto'yla beraber sözleşmeyi imzalayalım. Projesiyle beraber gerçekleştirelim. Tabii Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz."

Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinin, kendileri için avantaj olduğunu ve Türkiye'nin dört bir yanını modern tesislerle donattıklarını aktardı.

"Avrupa'nın en modern stadyumları bizde"

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber Türkiye'nin organize edeceğini hatırlatan Bak, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın en modern stadyumları bizde. Yine pek çok uluslararası organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Şimdi sporun içerisinde yeni bir süreç var, spor turizmi. Malumunuz deniz seviyesindeki kamplar için Antalya uygun. Her yıl Antalya'ya kamp yapmaya yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 takım geliyor ama yüksek irtifa kampı çok çok önemli. Sezon başlangıcında takımlara ekleme yapmak için çok çok önemli. Tercih edilen bir kamp şekli. O yüzden burası çok işlev kazanacak ama spor turizmi çerçevesinde buranın tanıtılması lazım. Çok takımın gelmesi lazım. Çevrede oteller var ama tesislere yakın otellerin de kazandırılması çok çok önem arz ediyor. Yine atletizm için tesisin kazandırılması önemli. Biz diğer projelerde olduğu gibi buna da destek olacağız."

Bak, Kayserispor'un, Erciyes'in ve Erciyes Kayak Merkezi'nin önemli markalar olduğunu dile getirdi.

Kayseri'nin, spor tesislerinden sanayisine önemli bir kent olduğunu belirten Bak, "Biz bu tesislerde pek çok şampiyonun yetişeceğine inanıyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları var. Oradan 2032'de yine Avustralya'da olimpiyatlar var. Pek çok olimpiyatlar için binlerce sporcu gelip burada çalışacak. Buralar çok kıymetli yerler. Tanıtımını iyi yapmamız lazım. Biz de bütün federasyonlarımızı yüksek irtifa kamplarını burada yapmaları için yönlendireceğiz. İlaveler gerekirse onları yaparız" diye konuştu.

Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin sporda önemli yatırımlar yaptığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye, modern tesisleriyle beraber bir spor ülkesi olma yolunda. Kayseri, tesisleriyle burada çok önde. Yine inanıyoruz ki kış turizminde önde ama yazın da bu tesislerle beraber spor turizminde bir merkez olsun, buraya pek çok spor kulüpleri gelsin, çalışsınlar. Buradaki turnuvaların da artarak devam etmesi lazım. Gençlerimizin dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz. Tesislere, çocuklarımızın gelmesini, ailenin çocukları tesislere getirmesini istiyoruz. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 11 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Aileler çok memnun. Herkesi spor tesislerimize bekliyoruz."