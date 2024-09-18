Çok Bulutlu 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.09.2024 15:54

Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu yıl sonu devreye alınacak

Uzayda testleri süren Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ekim ayı içinde kalıcı yörüngesine gönderilmesi, en geç yıl sonunda da devreye alınması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu yıl sonu devreye alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun ekim ayı içinde kalıcı yörüngesine yerleşeceğini ve en geç yıl sonunda devreye alınacağını belirtti.

Uraloğlu, Türkiye'nin 6A ile birlikte 6 haberleşme ve 3 gözlem uydusu olduğunu anımsatarak, bunların, askeri ve sivil haberleşme yanında televizyon yayıncılığına olanak sağladığını bildirdi.

Şu anda 5 uyduyla yakın coğrafyadaki 3,5 milyar insanı kapsadıklarına işaret eden Uraloğlu, Türksat 6A uydusuyla beraber yaklaşık 5 milyar insanı kapsayacaklarını söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin uydu üretimine, Türksat mühendislerinin 3A ve 3B uydularının üretim sürecine katılmasıyla başladığını hatırlatarak, "Bu yetiştirdiğimiz mühendislerle beraber burada TÜBİTAK, Savunma Sanayii Başkanlığı, TUSAŞ ile bir araya gelerek uydu üretme noktasında ortaya bir irade koyduk. 2014'te ilk imzalar atıldı. Daha yoğun olarak 2020 ve 2022'de üretim yapıldı. Biz yüzde 81'i yerli ve milli olan ama en kıymetlisi de yazılımı yerli ve milli olan Türksat 6A uydusunu ürettik ve uzaya gönderdik. Ekim ayı içerisinde de kalıcı yörüngesine yerleşmiş olacak ve gerekli testler yaptıktan sonra da en geç yıl sonunda uydumuz devreye alınacak" diye konuştu.

Alçak yörünge uydularının da çok önemli imkanlar sunduğuna, bu uyduların daha küçük boyutlu ve az maliyetli olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Bu alana kesinlikle girmemiz gerekiyor, onun için de Baykar'ın bu anlamdaki çalışmalarını Türksat olarak destekliyoruz, onlara müşavirlik hizmeti veriyoruz. Bu hayata geçtiği takdirde GPS'le uluslararası konumlama hizmetini de artık milli olarak kendi uçaklarımıza ve diğer uçaklara verme imkanına sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

"İnternet hızlarını yukarı çekeceğiz"

Uraloğlu, Türkiye'nin şu anda geldiği seviyenin 5G'ye çok yakın olduğunu belirterek, "5G'ye geçtiğimiz ilk etapta yerli üretimimiz bize yetmeyecek. Şu anda hem 4,5G için yapılmış yatırımın tam olarak karşılığını alma noktasında bir süreye, hem de 5G ekipmanlarının doğru fiyatla alınması ve yerli ürünler geliştirmeyle ilgili zamana ihtiyacımız var. İnşallah takvimi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız net olarak açıklar. 5G'de önümüzdeki sene içerisinde ihale yapalım ve Ocak 2026'da ilk sinyali verelim diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de şu an yaklaşık 560 bin kilometre civarında fiber altyapı olduğunu ancak fiber ve bakır kabloların birlikte kullanımının internet hızlarını düşürdüğünü anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski apartmanlarda bakır kaplamalar var. Fiberden bakıra geçtiğiniz zaman hız aniden düşüyor. İnsanlar, fiber geldiği halde ücretine göre, kendi işini görebilecek daha düşük hızları tercih edebiliyor. Bunları ortaya koyduğunuz zaman Türkiye'deki bazı hızlar düşük çıkabiliyor. Ama imkanlara bakıldığında çok daha yüksek olduğu görülüyor. Biz bir taraftan da Telekom'un bu lisansının uzatılması ile ilgili süreci de yürütüyoruz. İmtiyaz hakkının süresini uzatırken birazcık daha yatırıma ağırlık vererek bu bahsedilen hızları daha yukarıya çekeceğiz."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu TÜRKSAT 6A Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uydu Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
İstanbul'da organize suç örgütü soruşturmasında 305 sanığa dava açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:59
Yurt dışı müteahhitlik sektörünün proje büyüklüğü 515 milyar dolar seviyesine ulaştı
17:05
İstanbul'da "Kuyu-25" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlarla sohbet etti
17:04
Şezlong, avize, bisiklet...Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
16:37
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı
16:33
Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te
Uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirleri 5 ödül kazandı
Uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirleri 5 ödül kazandı
FOTO FOKUS
Gelin almada meşale gelinin duvağına düştü: O anlar kamerada
Gelin almada meşale gelinin duvağına düştü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ