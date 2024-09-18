Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu yıl sonu devreye alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun ekim ayı içinde kalıcı yörüngesine yerleşeceğini ve en geç yıl sonunda devreye alınacağını belirtti.

Uraloğlu, Türkiye'nin 6A ile birlikte 6 haberleşme ve 3 gözlem uydusu olduğunu anımsatarak, bunların, askeri ve sivil haberleşme yanında televizyon yayıncılığına olanak sağladığını bildirdi.

Şu anda 5 uyduyla yakın coğrafyadaki 3,5 milyar insanı kapsadıklarına işaret eden Uraloğlu, Türksat 6A uydusuyla beraber yaklaşık 5 milyar insanı kapsayacaklarını söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin uydu üretimine, Türksat mühendislerinin 3A ve 3B uydularının üretim sürecine katılmasıyla başladığını hatırlatarak, "Bu yetiştirdiğimiz mühendislerle beraber burada TÜBİTAK, Savunma Sanayii Başkanlığı, TUSAŞ ile bir araya gelerek uydu üretme noktasında ortaya bir irade koyduk. 2014'te ilk imzalar atıldı. Daha yoğun olarak 2020 ve 2022'de üretim yapıldı. Biz yüzde 81'i yerli ve milli olan ama en kıymetlisi de yazılımı yerli ve milli olan Türksat 6A uydusunu ürettik ve uzaya gönderdik. Ekim ayı içerisinde de kalıcı yörüngesine yerleşmiş olacak ve gerekli testler yaptıktan sonra da en geç yıl sonunda uydumuz devreye alınacak" diye konuştu.

Alçak yörünge uydularının da çok önemli imkanlar sunduğuna, bu uyduların daha küçük boyutlu ve az maliyetli olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Bu alana kesinlikle girmemiz gerekiyor, onun için de Baykar'ın bu anlamdaki çalışmalarını Türksat olarak destekliyoruz, onlara müşavirlik hizmeti veriyoruz. Bu hayata geçtiği takdirde GPS'le uluslararası konumlama hizmetini de artık milli olarak kendi uçaklarımıza ve diğer uçaklara verme imkanına sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

"İnternet hızlarını yukarı çekeceğiz"

Uraloğlu, Türkiye'nin şu anda geldiği seviyenin 5G'ye çok yakın olduğunu belirterek, "5G'ye geçtiğimiz ilk etapta yerli üretimimiz bize yetmeyecek. Şu anda hem 4,5G için yapılmış yatırımın tam olarak karşılığını alma noktasında bir süreye, hem de 5G ekipmanlarının doğru fiyatla alınması ve yerli ürünler geliştirmeyle ilgili zamana ihtiyacımız var. İnşallah takvimi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız net olarak açıklar. 5G'de önümüzdeki sene içerisinde ihale yapalım ve Ocak 2026'da ilk sinyali verelim diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de şu an yaklaşık 560 bin kilometre civarında fiber altyapı olduğunu ancak fiber ve bakır kabloların birlikte kullanımının internet hızlarını düşürdüğünü anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski apartmanlarda bakır kaplamalar var. Fiberden bakıra geçtiğiniz zaman hız aniden düşüyor. İnsanlar, fiber geldiği halde ücretine göre, kendi işini görebilecek daha düşük hızları tercih edebiliyor. Bunları ortaya koyduğunuz zaman Türkiye'deki bazı hızlar düşük çıkabiliyor. Ama imkanlara bakıldığında çok daha yüksek olduğu görülüyor. Biz bir taraftan da Telekom'un bu lisansının uzatılması ile ilgili süreci de yürütüyoruz. İmtiyaz hakkının süresini uzatırken birazcık daha yatırıma ağırlık vererek bu bahsedilen hızları daha yukarıya çekeceğiz."