Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Ülkemizi korumak için yerli donanım ve yazılım üretmemiz zorunlu

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tanıtımı; Görgün, SSB Başkan Yardımcıları Hakan Karataş, Hüseyin Avşar, Mustafa Şeker ve İhsan Kaya'nın katılımıyla Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirildi.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, göreve başladığı günden bu yana ülke güvenliği ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının yurt içi imkanların azami şekilde kullanılarak karşılanmasının yanı sıra savunma sanayisinin ihracatının artırılmasını odağına aldığını belirtti.

Bu amaç ve vizyon doğrultusunda 1 yılı aşkın süredir çalışmalarını ve faaliyetlerini özveriyle sürdürdüklerini vurgulayan Görgün, "İlk 15 ayımızda Başkanlığımız içerisinde, sistemleşme, ortak akıl, iletişim konularını ön plana alırken, sektör içerisinde de faaliyet alanlarını tanımlama, sektörel hizalanma, birbirini tamamlama konuları öncelikli alanlarımız oldu" diye konuştu.

"Soruna çözüm üretmek için adımlar atmaktan ve çözüm arayışında bulunmaktan çekinmedik"

Görgün, hiçbir kamu kurumunda olmayan sistemleri kurduklarını ve bunları geliştirmeye devam ettiklerini dile getirerek, Başkanlığın içinde ve dışında Kurumun davranış kültürüne yön verecek temel değerleri, sürdürülebilir değişim, uzmanlık ve değer odaklı yetkinlik, yenilikçi liderlik, milli ve yerli teknoloji gelişimi, şeffaf ve güvenilir iletişim ile kapsayıcı ve katılımcı iş birliği olarak belirlediklerini bildirdi.

Başkanlığı ilgilendiren sorunlarla yüzleşmekten asla geri kalmadıklarını anlatan Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Her bir soruna çözüm üretmek için adımlar atmaktan ve çözüm arayışında bulunmaktan çekinmedik. Tüm çalışanlarımızı ilgilendiren konularda mümkün olduğu kadar fırsat eşitliği sağlamaya gayret ediyoruz. Aldığımız tüm kararlarda öncelikle kendi aklımız ve vicdanımız için doğru ve adil gerekçeleri oluşturmaya çalışıyoruz. Sektörümüzün iyiliğine olacak tüm konularda arayışlarımızın ve çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bilmenizi isterim. Bugüne kadar başardıklarımızın da ötesine geçmek, daha derinlere inmek, daha yükseklerde seyretmek için bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde odaklı ve kapsayıcı bir yaklaşımı benimsiyoruz."

Bağımsız savunma sanayisinin gereği olan teknolojileri belli bir sistem dahilinde kazanmaya devam ettiklerini belirten Görgün, yarınların teknolojilerini de bugünden olgunlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Görgün, savunma sektörünün gelişim alanlarında sektörün tamamına liderlik etmenin, birlikte çözüm üretmenin değerini bildiklerini, düzenleyici ve kolaylaştırıcı rolleri de doğru oynamaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Başkanlığımızın sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyimin kişilerde değil sistemde kalmasını sağlamak önümüzdeki dönemde önceliklerimiz arasında olacak. Sektörümüzün sürdürülebilir bir büyümeyi muhafaza etmesini, ihracatını artırması için her türlü gayreti gösteriyoruz. İkili temaslarımız kapsamında; göreve geldiğimiz günden bugüne değin 130 yurt içi, 75 yurt dışı olmak üzere toplam 234 bin 99 kilometre kat ederek, 205 seyahat gerçekleştirdik."

Görgün, geçen yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yurt dışı ziyaretine eşlik ettiklerine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, 12 savunma sanayi işbirliği toplantısına, 7 devletlerarası anlaşmaya, 9 savunma fuarına, 4 endüstri günü ve çalıştaya katılım sağladık. 68 ülke heyeti ile 224 adet ikili ve çok taraflı görüşme gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana ise Cumhurbaşkanı'mızın 8 yurt dışı ziyaretinde kendilerine eşlik ettik. Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, 5 adet savunma sanayi iş birliği toplantısına, 10 savunma fuarına, 6 devletlerarası anlaşmaya, 9 endüstri günü ve çalıştaya katılım sağladık."

"İhtiyaç duyulan yetkin insan kaynağı yetişecek"

Savunma Sanayii Akademisine dair gelişmelere ilişkin bilgi de veren Görgün, mesleki, temel tamamlayıcı, stratejik, operasyonel, liderlik gibi yetkinlik konularını dijitalleştirerek yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

Görgün, akademiyle ülkenin savunma sanayisi ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının yetiştirilmesinin amaçlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi var olan bölgesel ve global tehditlerden korumak için yerli donanım ve yazılım çözümlerini üretmemiz zorunlu bir durum. Bu gerçekliklerden yola çıkarak Milli Yetkinlik Hamlesi adını verdiğimiz büyük bir dönüşüm başlattık. Bu hamleyle yetenek yönetimi sistemimizi yeniliklerle güçlendirerek insan kıymetimizi başka bir boyuta taşıyacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Modern insan kaynakları yönetimi, teknoloji ve ilgili tüm yenilikleri savunma sanayisi ekosistemimizde hızlıca yaygınlaştıracağız. Akademimiz savunma sanayi alanında yetişmiş nitelikli insan gücünün arttırılmasına yönelik eğitim ve teknoloji programlarını geliştiriyor ve uyguluyor. Dijital çağın el verdiği tüm süreçleri ve uygulamaları kendimize uygun bir şekilde uyarlayıp, değerleyeceğiz ve kendimize uygun hale getirip uygulamaya alacağız. "