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Gündem
AA 18.09.2024 14:34

Gazze Temas Grubu Ürdün'de toplandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu'nun Ürdün'deki toplantısına katıldı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'de yapmakta olduğu soykırımın durdurulmasına yönelik çabalar ile ateşkes görüşmeleri ele alındı.

Gazze Temas Grubu Ürdün'de toplandı
[Fotograf: AA]

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, Ürdün'ün başkenti Amman'da son durumu değerlendirdi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Amman'daki toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla Amman'da bir araya geldiği kaydedilerek, Gazze Temas Grubu'nun Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildiği belirtildi.

Toplantıda ateşkes görüşmeleri ele alındı

Toplantılarda, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın durdurulmasına yönelik çabalar, ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye insani yardımların sevkiyatının yanı sıra Batı Şeria'da gittikçe artan işgal, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün tarihi statükosuna karşı provokasyonların da ele alındığı aktarılan açıklamada, "Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan yerleşimci şiddeti ile İsrail ordusunun saldırıları endişe verici boyutlardadır. Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının durdurulması ve tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumun bir an önce ağırlığını koyması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu'nun, Filistin'de kalıcı barışın tesisi için iki devletli çözümün bir an evvel hayata geçirilmesi ile bu sürecin ilk aşamasında Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması ve Birleşmiş Milletlere tam üyeliği için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

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Gazze Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail Mescid-i Aksa Ürdün
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