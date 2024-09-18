Çok Bulutlu 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.09.2024 14:04

MOSSAD ajanları davasında karar çıktı

MOSSAD ajanları davasında 35 sanık 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı, 19 kişi ise beraat etti.

MOSSAD ajanları davasında karar çıktı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dava kapsamında, İsrail istihbaratına casusluk yapmakla suçlanan 2'si tutuklu 57 sanık yargılanıyordu. Hazırlanan iddianamede, İsrail istihbarat servisinin, internet uygulamaları üzerinden çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğu, bu ekip vasıtasıyla canlı kurye ile kaynaklarına para transferi ve sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazda işler yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

35 sanık 6 yıl 8 ay, 2 sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yapılan işler karşılığında ödemelerin uluslararası para transfer şirketleri, kripto paralar ve canlı kuryeler vasıtasıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Mahkeme kararında 2 sanığı ‘yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini’ suçundan 8’er yıl 4’er ay, 35 sanığı ise 6’şar yıl 8’er ay hapis cezana çarptırdı.

Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

ETİKETLER
Casusluk İsrail Mossad
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:18
Kendini savcı olarak tanıttı, emekli işçiyi 3 milyon lira dolandırdı
15:14
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
15:12
İsrail, Netzarim ve Philadelphi’deki işgalini genişletmek için Gazze'deki evleri patlatıyor
15:13
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesi için tartışma yoktur
14:52
Gazze Temas Grubu Ürdün'de toplandı
Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülen robdöşambr restore edildi
Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülen robdöşambr restore edildi
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Hacer" filmi Karabük'te çekiliyor
TRT ortak yapımı "Hacer" filmi Karabük'te çekiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ