MOSSAD ajanları davasında karar çıktı

Dava kapsamında, İsrail istihbaratına casusluk yapmakla suçlanan 2'si tutuklu 57 sanık yargılanıyordu. Hazırlanan iddianamede, İsrail istihbarat servisinin, internet uygulamaları üzerinden çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğu, bu ekip vasıtasıyla canlı kurye ile kaynaklarına para transferi ve sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazda işler yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

35 sanık 6 yıl 8 ay, 2 sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yapılan işler karşılığında ödemelerin uluslararası para transfer şirketleri, kripto paralar ve canlı kuryeler vasıtasıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Mahkeme kararında 2 sanığı ‘yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini’ suçundan 8’er yıl 4’er ay, 35 sanığı ise 6’şar yıl 8’er ay hapis cezana çarptırdı.

Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.