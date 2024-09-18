İstanbul'da organize suç örgütü soruşturmasında 305 sanığa dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamladı.

Hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 136 kişi "müşteki", 6 kişi, "müşteki-şüpheli" ve aralarında örgüt elebaşı olarak yer alan sanık Barış Boyun'un da bulunduğu 305 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Barış Boyun'un çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu ve bu örgütün elebaşı olduğu, "örgüt kurma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu ve örgüt yöneticilerine suç işleme kastıyla talimatlar verdiği kaydedildi.

Söz konusu talimatların, yönetici sıfatıyla sanıklar Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir aracılığıyla örgüt üyelerine iletildiği belirtilen iddianamede, sanık Barış Boyun'un örgütü bu yöntemle ayakta tuttuğu aktarıldı.

İddianamede, örgüt yöneticisi olan sanıkların, Barış Boyun'un ismini kullanarak ve korkutucu gücünden faydalanarak kendilerine bağlı olan örgüt üyeleri üzerinde hakimiyetini pekiştirdiği anlatıldı.

Örgütün amacının çok sayıda mağdurdan haksız menfaat sağlamak olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların bu suçu işleyebilmek için yeterli sayıda örgüt üyesi ve araca sahip oldukları ifade edildi.

İddianamede, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin amaçlarına ulaşabilmek için her türlü eylemi gerçekleştirmekten imtina etmedikleri, ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak öldürdükleri ya da kendi saflarına çektikleri vurgulandı.

İtalya'da tutuklu Barış Boyun mektuplarla Türkiye'de örgütü ayakta tuttu

İddianamede, Boyun'un işlediği suçlar nedeniyle İtalya'ya kaçtığı ve orada yaşadığı, hakkında iade talebinde bulunulduğu, İtalya'da tutuklu olmasına rağmen örgütü aracılığıyla suç işlemeye de devam ettiği bildirildi.

Sanık Boyun'un tutuklu bulunduğu sırada örgüt üyelerine gönderdiği 3 mektup olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, bu mektuplarda tüm işleri örgüt üyelerinden Gurur Işınçelik, İtalya'da tutuklu olan örgüt yöneticilerinden Tolga Gültepe'nin kardeşi örgüt üyesi sanık Mert Gültepe'ye devrettiğini ve bu kişilerin sözünden çıkmadan faaliyetlere devam edilmesi talimatı verdiği kaydedildi.

İddianamede, örgütün kendisine destekçi bulmak ve insanlara sempatik görünmek adına üyelerinin sosyal medyada düzenli video paylaştıkları, gittikleri yer ve mekanlarda Barış Boyun'a şarkılar atfederek "İstanbul'un sefiri, sokakların hakimi, Barış isteyen Boyun eğecek" gibi mottolar kullanarak kara propaganda yaptıkları, bu sayede özellikle genç yaşta ve suça meyilli kitleyi etkileyerek, örgüte katılım sağladıkları vurgulandı.

Rap şarkıcısı olarak bilinen sanıklar Muhammed Nedim Doğan ve Doğan Tarda'nın kliplerinde uzun namlulu silahlar ve tabancalara çok kez yer verdiği, bunu da örgüt elebaşı Barış Boyun'un talimatıyla yaptığının değerlendirildiği kaydedildi.

Sanık Doğan'ın cep telefonu incelemesinde de Boyun'a ait görüşmelerinin ekran kayıtları bulunduğu aktarılan iddianamede, sanıkların suç örgütüne sempatizan katılımını arttırdığına dikkat çekildi.

Türkiye'de 15-20 yaş aralığındaki gençler örgüte kazandırılmaya çalışılıyor

İddianamede, örgüt üyelerinin özellikle doğal afetleri bahane edip, suçtan elde ettikleri gelirle afet bölgelerine yardım kamyonları gönderdiklerine dair çok sayıda paylaşım yaparak, insanların maneviyatından faydalandıkları aktarıldı.

Suç örgütünün üyelerini 15-20 yaş arasındaki gençlerden seçtiği kaydedilen iddianamede, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden çok etkilendikleri ve bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri belirtildi.

İddianamede, bu yaş aralığındaki gençlerin Türkiye'de "kamikaze dronu" gibi kullanıldığı, söz konusu örgütün de küçük bir grupken başka gruplara taşeronluk ve tetikçilik yapmak suretiyle büyüdüğü, büyük bir silahlı suç örgütüne dönüştüğü kaydedildi.

Üyelerinin örgüt lideri ve örgüt adına şarkılar yazdırıp klipler çektirerek örgütün toplum içerisindeki faaliyetlerini normal göstermeye çalıştıkları belirtilen iddianamede, örgütün maddi gelir olarak özellikle uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde ettiği geliri kullandığı bilgisi verildi.

Engin Polat'a ait iş yerlerine silahlı saldırı eylemi

İddianamede, müşteki Engin Polat'a yönelik eylemlere de yer verildi.

İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren Dilan Polat Güzellik Merkezi'ne motosikletli 2 kişi tarafından Ekim 2023'te uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı, Engin Polat For Men isimli iş yerine de kasklı bir kişinin tabanca ile ateş ettiği hatırlatılan iddianamede, bu saldırıları gerçekleştiren kişilerin Barış Boyun silahlı suç örgütü üyesi oldukları ve örgütün silahlı eylem kanadında bulundukları kaydedildi.

Engin Polat'ın kardeşi müşteki Alper Kürşat Polat'a ait iş yerine de örgüt faaliyeti kapsamında silahlı saldırıda bulunulduğu belirtilen iddianamede, bu şekilde örgütün korkutucu gücünden yararlanıldığı vurgulandı.

İddianamede, örgüt elebaşı Barış Boyun ve örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir hakkında "silahlı suç örgütü kurma" suçundan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı ve yargılamalarının devam ettiği, ancak Barış Boyun'un bu dava açıldıktan sonra da yeni örgüt üyeleri bularak örgüt kapsamında suç işlemeye devam ettiği vurgulandı.

Sanıklara istenen cezalar

İddianamede, örgüt elebaşı Barış Boyun'un "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "silahla vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma sokacak şekilde yaralama", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "4 kişiye karşı kasten öldürme", "birden fazla kişi tarafından silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak tehdit", "mala zarar verme", "suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak, örgüte yarar sağlamak amacıyla silahla, birden fazla kişiyle yağma ve yağmaya teşebbüs" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işlediği savunuldu.

Sanık Barış Boyun'un bu suçlardan 4 kez müebbet hapis ve 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, sanık olarak yer alan rap şarkıcıları "Heijan" lakaplı Doğan Tarda, "CAC" lakaplı Şahan Terzioğlu, "BIG" lakaplı Samet Işık ve "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" "halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik etmek" ve "ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19'ar yıldan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Örgüt yöneticileriyle üyelerinin aralarında olduğu diğer 300 sanığın ise benzer suçlardan 13 yıldan 349 yıla değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.