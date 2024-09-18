Hafif Sağanak Yağışlı 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.09.2024 22:22

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bölücü terör örgütünce kullanılan mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef hava harekatıyla imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 hedef imha edildi
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Eylül'de Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Güçlü ve kararlı şekilde terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz!" vurgusu yapıldı:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 18 Eylül 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef imha edilmiştir."

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 hedef imha edildi

Terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecek

Açıklamada, harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi:

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

 

ETİKETLER
Irak Irakın Kuzeyi PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
KIZILELMA teker kesme testini de başardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:36
ABD yönetimi: Lübnan'daki olaylarla ilgimiz yok
23:22
Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı
23:24
Powell: Enflasyon artık hedefimize çok daha yakın
22:30
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı
21:59
Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürüle firmanın aylardır ziyaretçisi yok
21:48
Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Filistin'in BM'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
Filistin'in BM'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
FOTO FOKUS
Artvin'de yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri birleşti
Artvin'de yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri birleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ