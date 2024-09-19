Hafif Sağanak Yağışlı 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.09.2024 00:05

16 ile yeni vali atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 16 ile yeni vali atandı. Kararname ile 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

16 ile yeni vali atandı

Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 hedef imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:03
Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulacak
00:18
Hizbullah çağrı cihazları ve telsiz patlamalarının ardından ilk kez İsrail'i hedef aldığını duyurdu
00:06
Malatya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
23:36
ABD yönetimi: Lübnan'daki olaylarla ilgimiz yok
23:22
Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı
23:24
Powell: Enflasyon artık hedefimize çok daha yakın
Filistin'in BM'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
Filistin'in BM'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
FOTO FOKUS
Artvin'de yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri birleşti
Artvin'de yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri birleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ