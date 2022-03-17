Sirenler, savaş uçakları, patlamalar, yerlerinden olan milyonlarca insan... Moskova’nın batıdan tamamen izole edilmesine ilişkin yaptırımlar, ambargolar ve yeni iş birlikleri... Ukrayna’da yaşananların bir boyutunda bunlar var. Diğer yanda ise istihbarat ve siber dünya arasında amansız bir mücadele.

Tüm dünyanın gözleri önünde bunlar yaşanırken geçtiğimiz günlerde uluslararası medyaya düşen bir haber hak ettiği ilgiyi göremese de son derece önemliydi.

Habere göre Ukrayna makamları ülkenin dijital verilerini başka bir güvenli ülkeye taşıma kararı aldı. Bugüne kadar işgal riski nedeniyle başkentlerin taşındığına şahit olan dünya belki de ilk kez dijital verilerin taşınmasına tanıklık edecek. Peki, bu ne anlama geliyor?

[Rusya'nın dünyaca ünlü siber güçlerinin son dönemlerdeki en öncelikle hedefi Ukrayna.]

Bilgi güvenliği de ulusal güvenliğin bir parçası

Siber güvenlik alanında istihbarat ve devlet destekli siber aktiviteler konularında çalışmalar yapan Ersin Çahmutoğlu, Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasının ardından pek çok kamu kurumunun ulusal güvenlik çerçevesinde önlemler almaya başladığını hatırlatıyor.

“Ulusal güvenliğin bir parçası olan bilgi güvenliğini sağlamak da bu önlemlerden biri” diyen Çahmutoğlu’na göre dijital verilerin zafiyetlere açık olduğu bilindiği için onların güvenliğini sağlamak öncelikli konulardan.

Nasıl yapılacağı konusu henüz belirsiz

Ukrayna siber otoritesinin de ülkenin bu alandaki güvenliğini sağlayabilmek için adımlar attığından bahsediyor Çahmutoğlu:

“Yöneticilerin talebi üzerine devlet kurumlarının dijital verilerin taşınmasını planladı. Bu süreçte A, B ve C planlarının olduğu söyleniyor. Her ihtimale karşı bu planları işletecek sistem kuruyorlar.

Olası Rus işgalinde kritik verilerin ele geçirilmemesi için network sistemlerini ve dijital varlıklarını yabancı bir ülkeye taşıyacaklarını söylediler. Bunun nasıl yapılacağına dair henüz net bir bilgi yok. Zaten bu açıklama daha çok kısa süre önce yapıldı ve dolayısıyla detaylar belli değil. Bekleyip göreceğiz...”

Bir ilk yaşanıyor

Verilerin bu denli arttığı modern dünyada ilk kez böylesine bir olay yaşanacağına işaret ediyor Çahmutoğlu ve bu adımların temelinde ‘Siber güvenlik ulusal güvenliktir’ yaklaşımının yattığını anlatıyor.

Ukrayna’da her ne kadar bir ilk yaşansa da önümüzdeki yıllarda benzer süreçlere daha sık şahit olabileceğimiz bilgisi paylaşan Çahmutoğlu, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Bu adım belki de ilk kez yaşanacak. Fakat bunun örneklerini ilerleyen zamanlarda herhangi bir savaş olması halinde farklı ülkelerde de görebiliriz. Bu gayet normal bir durum.

İstihbarat servislerinin ve kritik kurumların sakladığı, uzun yıllardır koruduğu veriler hep vardı. Var olmaya da devam edecek. Bunların bir kısmı dijital olduğu için siber alanda özel korunan sunucularda tutulur. Bundan dolayı söz konusu kritik bilgilerin ele geçirilmesi tehlike arz eder. Haliyle de ulusal güvenlik tehlikeye girmesin diye gerekli önlemler alınır.

Çok zor durumlarda bu veriler müttefik veya dost olan farklı bir ülkeye aktarılabilir. Yeni dönemde savaş durumunda olan bazı devletler bu gibi dijital verilerin farklı ülkeye aktarılması hususunda adımlar atabilir. Neler yaşanacak birlikte şahitlik edeceğiz...”