İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve komisyon üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, gerçekten ciddi ve samimi bir çaba içinde olduklarını ve son derece önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Kadına yönelik şiddeti sadece olay anı temelinde değerlendirmek yerine çok daha bütünsel bir yaklaşımla ele aldıklarını söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Kadına ve aile içi şiddetle mücadele kapsamında, hayata geçirdiğimiz adımları, aslında afet yönetimindeki modelimize benzer şekilde, 'olay öncesi önleme', 'olay anı müdahale' ve 'olay sonrası' olarak üç sacayağı bulunan bir strateji doğrultusunda yürütüyoruz. Olay öncesi önleme ve olay anı müdahalede bakanlığımız çok güçlü ve olumlu geri dönüşler sağlayan adımlar atmışken, olay sonrası süreçlerde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla temas ve iş birliği halindeyiz."

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, her kolluk biriminde eğitimli personelin görevlendirilmesine ilişkin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Soylu, konuya ilişkin alanlarda çalışan personele 2018'de 59 bin, 2019'da 40 bin, 2020'de 153 bin 500, 2021'de 95 bin ve bu yıl 1 Mart itibarıyla 9 bin 500 olmak üzere 357 bin eğitimin verildiğini söyledi.

Aynı anda 1000 adet elektronik kelepçeyi izleyebilen bir merkez kurduklarını anımsatan Soylu, söz konusu merkezden elektronik kelepçe ile toplam 1384 vaka takibi yapıldığını ve bunların halen 553'ünün takip edilmeye devam edildiğini aktardı.

"KADES uygulamamızı şu ana kadar 3 milyon 384 bin kadınımız indirmiş durumdadır"

Olay anı müdahale konusunda özellikle KADES programından çok ciddi verim aldıklarını vurgulayan Soylu, şu bilgileri verdi:

"KADES uygulamamızı şu ana kadar 3 milyon 384 bin kadınımız indirmiş durumdadır. Şiddete karşı acil durum butonu işlevi taşıyan, uluslararası ödül almış bu uygulamamız, 2018'den beri kadınlarımızın hizmetinde ve bugüne kadar 337 bin 355 ihbarın hepsine anında ulaştık, bunlardan asıllı ihbar olan 189 bin 437 olaya anında müdahale ettik. Tabii sadece KADES'le sınırlı kalmadık, bildirim kanallarını artırmak için 81 il merkezinde bulunan Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerini ilçe düzeyine yaydık. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1005 büro amirliği, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ise 5 şube müdürlüğü ve 92 Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Kısım Amirliği olmak üzere 1102 yeni birim kurduk."

Kadına yönelik şiddetin gerekçesinin olmadığını ve hafifletici sebep diye bir şey olamayacağının altını çizen Soylu, "Bildiğiniz gibi töre saikiyle işlenen cinayetin hafifletici sebep olarak görülmesi anlayışını Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hassasiyetle kaldırdık. Yine aynı anlayışla daha pek çok adım atıldı, inşallah bunları daha da ileriye götürmenin gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Komisyon üyelerinin söz konusu meseleye sahip çıkmasının ve gayretinin çok önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Bakan Soylu, komisyon üyelerine tek tek teşekkür etti.