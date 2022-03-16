Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Fransa Savunma Bakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Bakan Akar, bu kapsamda Fransa Savunma Bakanı Parly ile bir araya geldi.
Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere, ikili, bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılması ve askeri eğitim iş birliği faaliyetlerinin artırılmasının önemini vurguladı.
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