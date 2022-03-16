Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım açıklaması
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kırım'ın Rusya tarafından gayrimeşru ilhakının 8. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder" deni
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edildiği anımsatıldı.
Uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bu eylemin, Türkiye ve uluslararası toplum tarafından tanınmadığı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:
"Yarımadanın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Rusya
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