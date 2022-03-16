EPDK, akaryakıt sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda sektörün sorunları dinlenerek, çözüm önerileri ele alındı.

"En önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir"

Toplantı sonrasında EPDK'dan yapılan açıklamada fiyatlara doğrudan bir müdahale olmadığı belirtilerek,''Öncelikle bir kez daha vurgulamak isteriz ki akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Bunun yanı sıra vergiler ve dağıtıcı+bayi payı ile fiyatlar son şeklini alır. Fiyat oluşumunu sürekli denetleme görevi olan EPDK’nın bu fiyatlara doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir'' denildi.

''Akaryakıt fiyatları içerisindeki dağıtıcı ve bayi marjları makul bir seviyededir''

EPDK'nın kanunen tavan fiyat uygulama yetkisi olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

''Ancak dağıtıcı-bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır.Gün gün, bayi bayi akaryakıt fiyatlarına ise kurumumuz internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

Bugünkü toplantıda EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektörünün serbest ve rekabetçi yapısının korunmasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun önceliği olduğunu vurgulamış, dağıtıcı-bayi arasındaki marj bölüşümü sorununun taraflar arasında adil bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Kamuoyumuz bilmelidir ki halen akaryakıt fiyatları içerisindeki dağıtıcı ve bayi marjları makul bir seviyededir. Bu tutarlar iddia edildiği gibi bayilerin iflasına ve kapanmasına sebep olacak hatta ülkemizi akaryakıt sıkıntısına sokacak düzeyde kesinlikle değildir. İçinden geçtiğimiz süreçte büyük bir kar beklentisi içine girmek de sektörümüz için gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmemelidir.''

''Tüketiciyi mağdur eden bayiler ağır yaptırımla karşılaşacaktır''

Yapılan açıklamada makul olmayan kar artışlarının tespit edildiğinde “tavan fiyat” uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği belirtilerek, ''Bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendiren Yılmaz; petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde “tavan fiyat” uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlatmıştır'' denildi.

Dağıtıcıların, marj bölüşümünde “paylaşım kültürüne uygun biçimde” mevki dezavantajı olan ve düşük tonajlı bayilere destek olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

''Bu arada TTS kapsamındaki tüketicilere, kamu araçlarına hatta ambulanslara bazı bayiler tarafından akaryakıt verilmek istenmediğine dair şikayetler kurumumuza ulaşmıştır. Söz konusu bayilerle ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup tüketiciyi mağdur eden bayiler ağır yaptırımla karşılaşacaktır."