Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 20:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahliyeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahliyeler ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Ukrayna Rusya
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