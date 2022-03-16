Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 22:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile Ukrayna'yı görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
İki bakan görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldı.
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