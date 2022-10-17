Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bozdağ: Başörtüsü için anayasa değişikliği çalışması hazırlığı tamamlandı
[AA (Arşiv)]
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü için anayasa çalışmasıyla ilgili "24. ve 41. maddeler üzerindeki çalışmalar tamamlandı, sunulacak aşamaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "sunun" derse bugün MKYK'da sunarız" dedi.
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Etiketler: Bekir Bozdağ
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