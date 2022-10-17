Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin, SİHA alımı için düzenlenen ihaleyi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın kazandığın duyurdu.

TUSAŞ, iki Çinli SİHA firmasının da arasında bulunduğu rakiplerini geride bırakmayı başardı. Türk SİHA'larının performansları Çin'de de yakından takip ediliyor.

Geçen aylarda Çin televizyonunda yayınlanan bir programda, Selçuk Bayraktar bir dahi ve Türk ''Steve Jobs'' olarak tanıtılmıştı.

Yeni tercih Türkiye

Uzmanlar, daha önce Çin SİHA'ları kullanan ülkelerin artık tercihlerini Türkiye’den yana kullanabileceğini vurguluyor.

Malezya'da yaşayan gazeteci Marhalim Abas, "Muharebe sahasında kullanılan Çin SİHA'ları beklentileri karşılayamadı" dedi, Türk SİHA'larının kabiliyetlerine dikkati çekti.

Küresel SİHA piyasasının bu yıl yaklaşık 12 milyar, 2029'daysa 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor.