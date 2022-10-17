Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasra'da patlamanın meydana geldiği maden sahasında incelemelerde bulundu.

Yanık, şehit madencilerin ailelerine desteklerin devam ettiğini, devlet olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini söyledi:

"Şu anda incelemeler devam ediyor. Kazayla alakalı sebep önümüzdeki süreçte oryaya çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek boynumuzun borcudur. Çalışmaları yapıyoruz. Hem maddi hem manevi destekleri elimizden geldiği ölçüde sağlıyoruz.

Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Bakanlık olarak yaralılarımızın desteklenmesi, vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine destek verme noktasında üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz."