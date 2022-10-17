Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Şehit madencilerin çocuklarının eğitim masrafını Bakanlık karşılayacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Hayatını kaybeden maden işçilerimizin evlatlarını yalnız bırakmayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yavrularımızın tüm masraflarını biz karşılayacağız. Okul ve kırtasiye masraflarını karşılayacağız" açıklamasını yaptı.
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