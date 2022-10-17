Saat 16.30'da toplanacak AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda öne çıkan gündem, Bartın'da yaşanan maden kazası olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, kazaya ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Dış politika da masada olacak

Dış politikada yaşanan gelişmeler de gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği ele alınacak.

Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarından terörle mücadeleye önemli başlıklar konuşulacak.

2023 seçim hazırlıkları da değerlendirilecek

Toplantıda seçim hazırlıkları da değerlendirilecek. AK Parti teşkilatlarının 2023 seçimleri için sahada yaptığı çalışmalar gözden geçirilecek.

Ekonomide atılacak yeni adımlar da toplantıda ele alınacak.

MKYK toplantısına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.