Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olay günü 4 iş müfettişinin görevlendirildiği anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bartın'daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi, iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi."