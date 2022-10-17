Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın'daki patlamaya ilişkin soruşturma ekibi 6 kişiye çıkarıldı
[Fotograf: AA]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın’da maden ocağındaki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibini, iş güvenliği uzmanları ile birlikte 6 kişiye çıkararak genişletti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olay günü 4 iş müfettişinin görevlendirildiği anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:
"Bartın'daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi, iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi."
Etiketler: Bartın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Maden
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