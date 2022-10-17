Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 12:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Maden şehidi yakınlarına istihdam sınırı kaldırılıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "2023'e doğru şehir buluşmaları Afyonkarahisar" programında konuştu.
Bakan Bilgin, maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamında, daha önce 1 kişi sınırlandırılması uygulamasının kaldırılacağını kaydetti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İstihdam Maden Son Dakika Vedat Bilgin
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