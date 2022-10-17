Dışişleri Bakanı Çavuşoğku, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda açıklama yaptı.

Yunanistan'ın mültecilere karşı sergilediği kötü muameleyle ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesi çok kabarık olan Yunanistan’ın bu suçu arttıkça Türkiye’ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır" dedi.

[Yunanistan’ın göçmenlere zulmü]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesi çok kabarık olan Yunanistan’ın bu suçu arttıkça Türkiye’ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır. pic.twitter.com/ArXcQMTFeR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2022

Son bir haftada 4 göçmenin Ege Denizi'nden cansız bedeninin çıkarıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunlar malesef Yunanistan'ın insanları denizin ortasına terk etmesinden dolayı oluyor" açıklamasını yaptı.