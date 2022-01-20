Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:46Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
BOTAŞ'tan İran gazında kesinti açıklaması
[Fotoğraf: Getty]
BOTAŞ, İran'ın Türkiye'ye doğal gazı arıza nedeniyle 10 gün süreyle keseceğini ve tüketicinin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığını duyurdu.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gaz arzının, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı belirtildi.
"Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir" denilen açıklamada, yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinin doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağı kaydedildi.
Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.
Etiketler: Doğalgaz İran Son Dakika
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