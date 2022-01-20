Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi hudut kartalları tarafından yakalandı.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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