Terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısına ilişkin hakimliğe sevk edilen terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.

Saldırı Suriye kırsalında organize edildi

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, saldırıyı Suriye'nin Ayn El Arab şehrinde terör örgütü PKK/YPG'nin sözde istihbarat üst düzey sorumlusu Hacı kod adlı terörist organize etti.

Patlayıcı atölyeden çıktı

Savcılıktaki bilgilere göre 13 Kasım'da terörist Alham Albashır'ın tekstil atölyesinde bulunan ve patlamaya neden olan düzeneği çanta içerisine yerleştirerek korsan taksici Yasir Alkoralı'nın kullandığı araç ile kocası rolündeki Bilal Hassan ile Taksim'e gitti.

Bilal geri döndü



Taksim'e ulaştıklarında terörist Albashır'ın bomba düzeneğinin bulunduğu çanta ve elindeki poşetlerle inerek olayın meydana geldiği alana ilerledi.

Bilal Hassan ise Yasir Alkoralı ile tekstil atölyesine geri döndüğü belirlendi.



Yasir Alkoralı'nın kullandığı araç üzerinde yapılan inceleme sonucu ise TNT kalıntılarına rastlandı.

İstiklal'deki son talimat da Ayn el Arab'dan

Yine soruşturma dosyasında yer alan evrakta, İstiklal Caddesi'ne ulaşan terörist Albashır'ın bomba düzeneğinin bulunduğu çantayı bir bankın bitişiğine bıraktığı ve bir süre burada beklediği, sonrasında örgütün sözde sorumlusu Hacı kod adlı teröristin telefonla talimat vermesi üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve patlamanın o sırada gerçekleştiği kaydedildi.

Bilal Hassan'ın nasıl firar ettiğine dair bilgiler de savcılık soruşturmasında anlatıldı. Bilal Hassan, Suriye kırsalında bulunan örgüt sorumlusunun talimatı ile hareket eden ve korsan taksicilik yapan Ammar Jarkas isimli şüpheli ile iletişim kurdu.

Ammar Jerkes idaresindeki araç ile Edirne'ye gittiler. Bilal Hassan, Suriye kırsalında örgütsel faaliyet gösteren Halil kod isimli üst düzey sorumlu ile irtibat halinde bulunan Hamza kod adlı Hüseyin Güneş'e teslim edildi.

Firari şüpheli Bilal Hassan'ı Edirne'de karşılayan zanlı tutuklandı

Saldırı sonrası şüpheli terörist Bilal Hassan'ı Edirne'ye kaçıran Ammar Jarkas’ın ifadesi sonrası çalışmayı derinleştiren ekipler, Hüseyin Güneş'i de yakaladı.

Tutuklu zanlı Jarkas, emniyetteki ifadesinde, olay günü saat 16.15'de Bilal'in arabaya bindiğini ve birlikte kuru kahve satan bir iş yerinden büyük bir beyaz poşet ile bavul alarak yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.

Daha sonra Edirne'ye doğru yola çıktıklarını, 2 saat süren yolculukta şüphelinin hep telefonla ilgilendiğini aktaran Jarkas, "Adının 'Hamza' olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin bizi karşılayacağı bilgisi verildi bana. Bilal’i, Hüseyin Güneş’e bıraktım, Hüseyin, Bilal’i aldı. Ben Edirne’ye giderken Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne’den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır’ı gördüm. Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Mence’nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz." diye konuştu.

Yapılan görüşme sonrası düzenlenen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan Hüseyin Güneş'in de saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer aldığı belirtildi.

Sahte evlilik belgesi düzenlenmiş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışma sonrasında terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan adına düzenlenmiş sahte evlilik belgesini tespit etti.

Sözde Halep Şer’i Mahkemesi tarafından düzenlenen ve sahte tarihler atılan belgede iki teröristtin şahitler eşliğinde bin Suriye lirası karşılığında evlendiklerini gösteren ifadeler yer aldı.

Belgenin sahte olduğunu değerlendiren emniyet güçleri, saldırıyla ilgili çalışmalarını sürüyor.