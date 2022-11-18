İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Terörist Albashır ile firari şüpheli Bilal H.'nin birlikte kaldığı Esenler'deki tekstil atölyesini işleten Ferhat H. ve Fatma B.'nin de terör örgütü ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ferhat H.'nin sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı, örgütün talimatı ile Ahlam Albashır ve Bilal H.'yi evinde misafir ettiği öğrenildi.

Bombacı ilk keşfi yanında götürdüğü 14 yaşındaki çocukla yaptı

Bu planı Halil kod adlı kişinin yaptığı belirlendi. El Beşir daha sonra, Bilal kod adlı Ahmet H.H.'nin gayri resmi eşi Rama A.'nın evine yerleşti. 9 gün önce İstiklal Caddesi'ne keşif için giden Albashır, dikkat çekmemek için yanında Rama A.'nın 14 yaşındaki oğlunu da götürdü.

Albashır, saldırı gününde de Bilal H. ve korsan taksici Yasir A. ile Beyoğlu'na gitti. İfadesinde, Bilal H.'nin "işim var" diyerek çantayı kendisine verdiğini, o çantayla caddede yürüdüğünü ve patlamanın olduğu banka oturduğunu söyledi.

Terörist Albashır ve korsan taksicinin yazışmaları da ortaya çıktı. Saldırının 12 Kasım'da yapılacağı, son anda planın değiştiği tespit edildi.