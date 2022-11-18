Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsa başvuruları 1 milyonu, iş yeri başvuruları 70 bini geçti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Kasım'da başvuruları sona eren "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne başvuru sayılarına ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Kurum, arsaya başvuraların 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için ise 73 bin 135 olduğunu açıkladı. Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu.
Kurum paylaşımına, "Şimdiden hayırlı olsun" notunu düştü.
İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti.— Murat KURUM (@murat_kurum) November 18, 2022
1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu.
Müstakil arsa için 956 bin 79
Müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu.
İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun. ????
Etiketler: Sosyal Konut Projesi TOKİ
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