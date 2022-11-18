Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki yangın için taziye mesajı
[AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki bir binada çıkan ve 21 kişinin öldüğü yangın nedeniyle Filistin halkına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze'deki yangın için taziye mesajı yayımladı.
Paylaşımında, Gazze’de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.
Gazze’de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 18, 2022
Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum.
Etiketler: Gazze Recep Tayyip Erdoğan Yangın
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