Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 12:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Dönmez: Karada ve denizde boru serim işlemi bitti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karada ve denizde boru serim işlemi bitti. Hedefimiz Karadeniz gazını mart ayında milletimizle buluşturmak" açıklamasını yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, NTV'de gündeme dair soruları yanıtladı.
Karadeniz gazındaki gelişmelere ilişkin konuşan Dönmez, gazın kıyıya ulaşması için karada ve denizde boru serim işleminin tamamlandığını açıkladı.
Karadeniz gazının 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacağını vurguladı.
Dönmez, aralık ayında doğal gaz fiyatında değişiklik olmayacağına da dikkati çekti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Doğalgaz Fatih Dönmez Karadeniz Bölgesi
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