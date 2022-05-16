Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 22:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, 1 teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 31'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 1993 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 31'e yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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