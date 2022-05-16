Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir'de Türk yatırımlarının 5 milyar dolara ulaştığı sözlerini hatırlatan Tebbun, "Sayın Cumhurbaşkanı, Türk yatırımlarının Cezayir’deki hacminin 5 milyar dolara ulaştığını ifade etmişti. Ben bu yatırım oranını yakın zaman içerisinde 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım" diye konuştu.

İş birliği alanları

Tebbun, iki ülkenin stratejik alanlarda ekonomik ortaklık yapmasının mümkün olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Bu tabii ki mümkündür, burada zaten samimiyetimizi de ifade ettik, birçok alanda anlaşmaya imza attık ama bunlar sınırlı anlaşmalar değildir ne zamansal ne de maddi anlamda, fiziksel anlamda sınırlı anlaşmalardır" değerlendirmesinde bulundu.

İş birliğine stratejik olarak devam edeceklerini vurgulayan Tebbun, "Sanayi bağlamında çok önemli adımları atmayı düşünmekteyiz. Özellikle de gerek sivil, gerek askeri, deniz endüstrisi alanında da önemli adımlar atmayı düşünmekteyiz" diye konuştu.

"Libya konusunda Türkiye ile temelde aynı görüşe sahibiz"

Tebbun, Libya'ya ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Libya konusunda Türkiye'deki kardeşlerimizle ortak bir görüşe sahibiz. O da Libya'da seçimsiz bir çözümün olamayacağı yönünde. Yani yönetimin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi başka bir alternatif söz konusu değildir. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye ile zaten karşılıklı istişare halindeyiz, dayanışma halindeyiz. Temelde aynı görüşe sahibiz. Seçimler olmazsa olmazdır."

"Tüm sektörler ilişkilerimizin geliştirilmesi için büyük potansiyellere sahip"

Ziyaretle ekonomik, siyasi ve kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda ilişkilerin geliştirilmesi fırsatını bulduklarını belirten Tebbun, 2020'de Erdoğan'ın Cezayir'e yaptığı ziyaret kapsamında bir dizi iş birliği anlaşması imzaladıklarını hatırlattı.

Görüşmede ele alınan konuların iki ülke halkı için de faydalı olduğunu belirten Tebbun, şunları söyledi:

"İki yıldan beridir ortaya koymuş olduğumuz yol haritasının ne aşamaya geldiğine bakmış olduk. Şüphesiz o ziyaretin çok önemli meyveleri oldu. Bunlar arasında tekstil sektörünü söyleyebilirim. Yine demir ve çelik alanında ki Tosyalı şirketi orada bir yatırım yapmış bulunmaktadır ve bu yıl itibarıyla Cezayir'den 1 milyar dolarlık bir ihracat da gerçekleştirmiştir, yani baktığımızda tüm alanlar ve tüm sektörler, ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bütüncül bir iş birliğinin tesisi için büyük potansiyellere ve olanaklara sahiptir diyebilirim."

"İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi sonuçları görmüş olacağız"

Görüşmede Libya ve Filistin konularının da ele alındığını dile getiren Tebbun, Cezayir ve Türkiye'nin Filistin konusunda tam bir mutabakat içinde olduğunun altını çizdi.

Libya konusuna da değinen Tebbun, "Libya'da da Libya halkına söz verilmesi ve seçimlerin halkı tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını beraberce çizdik. Yine aynı bağlamda Libya ve Filistin meseleleriyle ilgili önemli sonuçları beraberce belirlemiş olduk" dedi.

Sahel bölgesi ve Afrika'yı tehdit eden terörle mücadele konusunda da iş birliğinin görüşmelerde ele alındığını söyleyen Tebbun, "Burada az önce gördük, çok sayıda anlaşmaya imza atıldı. İki ülke arasında tam bir koordinasyon ve tamamlayıcılıkla birlikte inşallah önümüzdeki yıl Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi bir araya geldiğinde çok daha iyi sonuçları görmüş olacağız" sözlerini kullandı.