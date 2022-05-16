Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Bu kapsamda iki ülke hükümetleri arasında "Cezayir'de Uluslararası bir Türk Okulu Açılmasına İlişkin Anlaşma" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Ramtane Lamamra tarafından imzalandı.

"Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kaoutar Krikou tarafından imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasında "Çevre Alanında İş Birliğine ilişkin Mutabakat Zaptı", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra tarafından imzalandı.

Madencilik alanında iş birliği yapılacak

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Mohamed Arkab imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasındaki, "Sınıraşan Organize Suçlarla Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması" ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra tarafından imzalandı.

"Türkiye ve Cezayir’de Kültür Merkezleri Açılmasına İlişkin Anlaşma"na ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra imza koydu.

İki ülke hükümetleri arasında "Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile "Mesleki Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı" ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra tarafından imzalandı.

Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında mutabakat zaptı imzalandı

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Küçük İşletmeler Alanında Mutabakat Zaptı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cezayir Başbakanlık Nezdinde Küçük İşletmelerden Sorumlu Bakanı Nassim Diafat tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, Teknolojik Gelişme ve Bilimsel Araştırma Genel Müdürlüğü (DGRSDT) arasında Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Abdelbaki Benziane tarafından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Balıkçılık ve Su Ürünleri alanında İş Birliği hakkında Mutabakat Zaptı"na ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra imza koydu.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Helal Akreditasyon Alanında Mutabakat Zaptı" Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cezayir Sanayi Bakanı Ahmed Zeghdar tarafından imza altına alındı

İki ülke hükümetleri arasındaki "Bayındırlık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra tarafından imzalandı.

Konseyin ortak bildirisi liderler tarafından imzalandı

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra tarafından imza altına alındı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası (CACI) arasında "Türkiye-Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı"na ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve CACI Başkanı Tayyib Şabap imza attı.

İki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 1'inci Toplantısı Ortak Bildirisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından imzalandı.