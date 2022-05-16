Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Bakan Çavuşoğlu'nun Stoltenberg ile telefonda görüştüğü belirtilirken, görüşme içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
"Türkiye'nin endişelerini geciktirmeyecek şekilde ele alacağız"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuşmuştu.
Stoltenberg, konuşmasında, "Türkiye'nin (İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili) dile getirdiği endişeleri, üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim" ifadelerine yer vermişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından konuşmuş, "NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ama teröre destek verilmesini kabul edemeyiz" ifadelerini kullanarak teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğini söylemişti.