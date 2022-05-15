Stoltenberg, Finlandiya ile İsveç'in NATO üyelik sürecine ve Ukrayna'daki savaşa dair değerlendirmede bulundu.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerini gidermek için masaya oturulacağını ve uzlaşılacağını söyledi.

Stoltenberg ayrıca, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmaya karar vermelerinin tarihi bir an olacağını vurguladı.

"Ukrayna, savaşı kazanabilir"

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Moskova'nın planlandığı gibi gitmediğini belirten Stoltenberg, Rus güçlerinin Harkiv'den çekilmekte olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri, bu ülkeye askeri desteğin artırılmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.