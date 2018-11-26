Bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde 19-26 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 680 operasyon düzenlendi.

18 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 212, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 31, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 585 zanlı gözaltına alındı.

Son bir haftada yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde, 6 ilde 45 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 7’si ağır ve uzun namlulu toplam 16 silahın ele geçirildiği operasyonlarda, 130 kilogram patlayıcı, 20 adet el yapımı patlayıcı ve bin 203 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 657 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hap, 374 bin 186 paket kaçak sigara ve 15 bin 829 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 3 bin 695 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 355 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 286 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Asayiş uygulamaları

Asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, terör ve diğer olayların engellenmesi ile çalıntı olarak aranan araçların, ruhsatsız/plakasız kullanılan motosikletlerin yakalanması ve akaryakıt/vergi kaçakçılığına yönelik Türkiye genelinde 23 Kasım'da eş zamanlı olarak 39 bin 20 personelin katılımıyla 99 üs/liman, 3 bin 124 iş yeri ve 5 bin 901 noktada "Araç, motosiklet, akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik uygulama" yapıldı.

Uygulamada, kontrol edilen 177 bin 584 araç/motosikletten aranma kaydı bulunan 113'ü yakalanırken bin 795'i trafikten men edildi. Bin 739 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik 11 bin 248 araç kontrol edilerek 24 bin 73 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 50 şahsa adli işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele

Yapılan operasyonlarda, 332’si denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 482 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 129 organizatör gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber