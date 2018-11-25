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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin vicdani sorumluluğudur." açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin vicdani sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

 


 

Fuat Oktay, "Kadına şiddet, topluma karşı işlenmiş bir ihanettir. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin vicdani sorumluluğudur. Şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kadına şiddet
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